На фронті відбулося понад 170 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 18 вересня на фронті відбулося 172 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні російські війська завдали 52 авіаційні удари, скинувши 95 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1566 дронів-камікадзе та здійснили 3476 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському й суміжному з ним Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 61 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. У шести локаціях бої не вщухають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 21 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового. Три боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що у рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометів та сім населених пунктів.

На початку тижня українські військові заявили про зачистку від противника населеного пункту Панківка та прилеглої території на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів.

У серпні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Добропільському напрямку були зачищені від противника населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.