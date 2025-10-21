На фронті відбулося понад півтори сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 21 жовтня на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав два ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1960 дронів-камікадзе, здійснив 3049 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у вечірньому зведенні.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 53 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.