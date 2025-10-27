Від початку доби на фронті відбулося 168 боїв – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 27 жовтня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2635 дронів-камікадзе та здійснили 3065 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на Костянтинівському та Покровському напрямках у Донецькій області.

«На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 57 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове. В деяких локаціях бої не припиняються», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.