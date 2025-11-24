На фронті відбулося півтори сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 24 листопада на фронті відбулося 150 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 29 авіаційних ударів, скинув 62 керовані авіабомби. Крім того, застосував 2683 дронів-камікадзе та здійснив 3150 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.