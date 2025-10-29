Сили РФ втратили за добу 1150 військових – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1 139 900 своїх військових, зокрема, 1150 – за останню добу, такі дані навів український Генштаб 29 жовтня.
У штабі також інформують про російські втрати в техніці:
- 11 303 танків (+4 за добу)
- 23 511 бойових броньованих машин (+3)
- 34 064 артилерійських систем (+20)
- 1 530 реактивних систем залпового вогню (+1)
- 1 230 засобів протиповітряної оборони
- 428 літаків
- 346 гелікоптерів
- 75367 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+313)
- 3 880 крилатих ракет
- 28 кораблів і катерів
- 1 підводний човен
- 65 865 автомобілів і автоцистерн (+79)
- 3 986 одиниця спеціальної техніки (+2)
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.
