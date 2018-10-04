У Генпрокуратурі України не знають про Чепігу-Боширова

У Генеральної прокуратури України немає інформації, що Анатолій Чепіга (таким, за даними розслідувачів, є справжнє ім’я Руслана Боширова, підозрюваного в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Британії) брав участь в організації виїзду екс-президента Віктора Януковича в Росію. Про це проекту Радіо Свобода і Голосу Америки, телеканалу «Настоящее время» повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Є припущення, що представники Російської Федерації допомагали [Януковичу] 22 лютого виїжджати за межі України з території Донецької області, але на даний час вони не ідентифіковані», – сказав Горбатюк.

«По Межигір’ю інформації взагалі немає. Виключати цього не можна, але інформації немає. Є дані, що вони були на території Донецької області і саме там допомагали колишньому президенту залишити країну», – додав представник ГПУ.

Російський журналіст Сергій Канєв 1 жовтня повідомив, що Чепіга отримав звання Героя Росії за керівництво загоном, який забезпечував охорону Януковича після його відсторонення від влади і подальший супровід екс-президента України в Крим.

Після цього голова МВС України Арсен Аваков заявив, що Київ вважає Чепігу учасником організації виїзду Януковича за межі країни.

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Колишній охоронець Януковича Костянтин Кобзар попросив суд у Києві допитати його про роль Анатолія Чепіги в евакуації Януковича з України в лютому 2014 року. Відповідну заяву Кобзаря у Facebook опублікував адвокат Януковича.

Віктора Януковича в Україні заочно судять за звинувачення у держзраді. Суд триває вже понад рік.

Наприкінці вересня у Великій Британії повідомили, що слідчі у справі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері визначили особу третього підозрюваного на додаток до вже відомих слідству «Петрова» і «Боширова», останній з яких виявився полковником і героєм Росії Анатолієм Чепігою. Сайт журналістських розслідувань Bellingcat пообіцяв оприлюднити реальне прізвище «Петрова» вже найближчим часом. Втім ім’я і прізвище третього підозрюваного і надалі зберігаються у таємниці.