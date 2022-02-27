Греція викликає посла Росії через обстріли біля Маріуполя

Міністерство закордонних справ Греції повідомило, що викликає посла Росії через обстріл російськими військовими селища Сартана і Бугас поблизу Маріуполя і загибель через це етнічних греків. Про це йдеться у заяві МЗС Греції, оприлюдненій пізно ввечері 26 лютого.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив у твітері, що внаслідок дій російських військових загинули десять цивільних грецького походження.

Він назвав це «неприпустимим актом нападу Росії на мирне населення».

Греція закликала Росію припинити напад.

У Маріуполі живуть тисячі представників грецької діаспори.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.