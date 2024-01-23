У Харкові зросло число поранених унаслідок нічного російського обстрілу – влада

До восьми зросло число поранених унаслідок ракетного удару, завданого по Харкову пізно ввечері 23 січня.

«Стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній. Інші постраждалі – гостра реакція на стрес, стан легкий. Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського Бєлгорода», – написав у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Таку ж інформацію оприлюднив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що загалом 18 людей загинули, ще 130 – були поранені внаслідок ранкового удару Росії по Україні. «Ця кількість загиблих може зрости. Зокрема, у Харкові досі триває рятувальна операція – розбирають завали будинку. Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди там жили», –додав президент.

В українському Генштабі раніше сьогодні уточнили, що Росія під час свого комбінованого ракетного удару по Україні 23 січня застосувала 44 засоби повітряного нападу, зокрема крилаті, балістичні, авіаційні й зенітні керовані ракети.

«За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31. У результаті бойової роботи силами і засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», 2 керовані авіаційні ракети Х-59», – йдеться у вечірньому зведенні.

23 січня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів. За останніми даними, вісім людей, зокрема одна дитина, загинули, 57 – поранені. Серед поранених, за даними МВС, – шестеро дітей.

Також відомо про руйнування і постраждалих у Києві й області, у Павлограді на Дніпропетровщині.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.