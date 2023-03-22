Генштаб повідомив про «найзапекліші бої» в південній і північній частині Бахмута

Російські війська продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському і Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута, повідомив у вечірньому зведенні 22 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, загарбники також проводили наступальні дії на Авдіївському напрямку «з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою».

У Генштабі додали, що російські війська продовжують застосовувати «тактику терору» проти цивільного населення.

«За добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого 2 російські ракети влучили в житловий багатоповерховий будинок, є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також ворог завдав 41 авіаційний удар. Зокрема, окупанти використали 21 БпЛА типу «Шахед-136» із Брянської області РФ, 16 із цих дронів було збито. Внаслідок ударів ворожих БпЛА, росіяни вразили територію гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві на Київщині, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, а також пошкоджено об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Житомирщині. Також загарбники здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – йдеться у повідомленні.

Розвідка Великої Британії 20 березня заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька.

«Тактично ситуація подібна до тієї, що склалася у більшому місті Бахмут, північніше. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення», – йдеться в повідомленні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму нещодавньому звіті заявив, що російські сили намагаються створити умови для оточення Авдіївки. Водночас, за даними аналітиків, зараз малоймовірно, що війська РФ зможуть змусити ЗСУ вийти з Бахмута або Авдіївки.