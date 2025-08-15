Генштаб: на фронті від початку доби було 97 боєзіткнень

На фронті від початку доби 15 серпня відбулося 97 бойових зіткнень, повідомив станом на 22:00 український Генштаб. Понад третина боїв була на Покровському напрямку.

«На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Дотепер тривають два бойові зіткнення», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Придніпровському напрямках.

«Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 133 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1 568 дронів-камікадзе і здійснили близько 4 000 обстрілів», – йдеться в повідомленні.

14 серпня Генштаб ЗСУ заявив про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.