Генштаб: на фронті минулої доби було 157 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень, повідомив у своєму ранковому зведенні 22 серпня Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, більшість зіткнень були на трьох напрямках: Покровському, де українські військові зупинили 43 штурмові дії агресора, Новопавлівському, де відбили 35 атак загарбників, і Лиманському напрямку, де було 24 бойові зіткнення.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах двох ракетних ударів 44 ракетами і 75 авіаційних ударів, скинув 125 керованих авіаційних бомб, залучив 5 875 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5 709 артилерійських обстрілів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

