Генштаб: на фронті за добу було 159 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генштаб Збройних сил України.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Наші захисники зупинили 46 штурмів агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ», – йдеться в повідомленні.

31 російську атаку зафіксували на Новопавлівському напрямку, 20 – на Лиманському, додали в Генштабі.

За повідомленням, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському напрямках.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного і 79 авіаційних ударів, застосував одну ракету і скинув 130 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 735 обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 711 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Читайте також: Розвідка Британії порахувала, скільки часу і втрат піде в РФ, щоб повністю захопити 4 області України