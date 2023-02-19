Росія втратила ще 590 своїх військових в Україні – Генштаб ЗСУ

За останню добу в Україні загинули 590 російських військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 19 лютого.

За повідомленням, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 142 860 військових.

У Генштабі також навели дані про втрати російської військової техніки:

танки ‒ 3310 (сім – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6545 (+12)

артилерійські системи – 2327 (+1)

РСЗВ – 469

засоби ППО ‒ 243

літаки – 298

гелікоптери – 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016

крилаті ракети ‒ 873 (+2)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5196

спеціальна техніка ‒ 224 (+1).

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Окрім цього, Блінкен наголосив, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, тому що не хочуть воювати.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.