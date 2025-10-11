Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулося 108 боєзіткнень

Сили оборони продовжують відбивати російські атаки й утримувати рубежі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 11 жовтня:

«Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян».

Зокрема, чотири бої мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському триває одна сутичка з 11.

Армія РФ п’ять разів намагалася просунутися на Куп’янському напрямку від початку доби, триває один бій. На Лиманському напрямку сьогодні відбулося вісім боєзіткнень, на Слов’янському – чотири.

Сили оборони відбили 11 атак на Костянтинівському напрямку – російські загарбники намагалися просунутися в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

«На Покровському напрямку російські війська 29 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Наші захисники вже відбили 24 атаки, бої тривають», – йдеться в зведенні.

ЗСУ зупинили 13 російських атак на Олександрівському напрямку, ще п’ять тривають. Ще чотири російських атаки відбили на Оріхівському.

Штаб зазначає, що від початку доби російська армія не проводила наступальних дій на Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.





За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



