Генштаб: на Покровському напрямку було майже 100 боїв, ЗСУ протидіють спробам військ РФ закріпитися у місті

На фронті від початку цієї доби відбулося 260 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку від початку доби російські загарбники 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів, атакуючи у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

«Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто», – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі інформують про активні бої на Костянтинівському та Олександрівському напрямках, де сили РФ 33 і 31 раз йшли в наступ, бої тривають на семи локаціях.

На Лиманському напрямку російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Колодязі, Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. Бої не продовжуються на восьми локаціях.



Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Cлов'янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 листопада, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі. За його словами, це змушує армію РФ розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий в ефірі Радіо Свобода(програма Свобода Live) заявив, що російські війська поступово заходять у Покровськ і ситуація навколо Мирнограда стає дедалі небезпечнішою. За його словами, противник уже має можливість накопичувати сили безпосередньо в місті, поступово «поглинаючи» Покровськ.



