Генштаб ЗСУ: російська армія втратила понад тисячу військових і 2 засоби ППО за добу

Російські війська втратили близько 1 010 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 7 березня.

За даними штабу, загальні втрати армії Росії сягнули близько 1 272 360 військових за час повномасштабного вторгнення до України.

Командування також оновило дані про втрати російської техніки:

11 737 танків (+3 за добу)

24 151 бойова броньована машина (+3)

38 004 артилерійських систем (+44)

1 670 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 322 засоби протиповітряної оборони (+2)

435 літаків

349 гелікоптерів

161 858 безпілотників оперативно–тактичного рівня (+1 868)

4 384 крилатих ракети

30 кораблів і катерів

2 підводних човни

81 812 автомобілів і автоцистерн (+170)

4 080 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 6 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 173 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



