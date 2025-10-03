Генштаб ЗСУ: російські війська атакували понад 30 разів на Покровському напрямку від початку дня

Від початку доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в зведенні на 16 годину.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські військові відбили три російські атаки, ще два боєзіткнення тривають. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили шість російських атак із дев’яти. Один російський штурм зафіксували на Куп’янському напрямку.

Бойові дії тривають на Лиманському, Сіверському та Торецькому напрямках.

На Краматорському напрямку від початку доби боєзіткнень не фіксували.





«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 26 атак», – йдеться в зведенні.

Також на Новопавлівському напрямку російські загарбники 19 разів атакували в районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки, одна сутичка триває.

Сили оборони відбили чотири російські атаки на Гуляйпільському напрямку і одну – на Придніпровському.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



