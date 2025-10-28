Генштаб ЗСУ: російські війська атакували 45 разів на Покровському напрямку протягом дня

Від початку доби 28 жовтня на фронті відбулося 135 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері вівторка.

Зокрема, Сили оборони відбили два російських штурми на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Тривають дві з п’яти сутичок на Південно-Слобожанському напрямку.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 10 разів атакували позиції ЗСУ, в чотирьох локаціях бої тривають.

На Слов’янському напрямку армія РФ шість разів намагалася прорватися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Григорівки.





На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, російські підрозділи намагалися просунутися в напрямку Віролюбівки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку армія РФ 17 разів атакувала позиції Сил оборони: зусилля наступу сконцентрували в районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення досі тривають.

«Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. В деяких локаціях бої не припиняються», – повідомляє штаб.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 18 російських атак на свої позиції. Ще два бойових зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили сім російських спроб просунутися вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. На Оріхівському напрямку мали місце сім боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку російські війська здійснили три «безрезультатні спроби», додає Генштаб.

Під час штурмів на Покровському напрямку Росія повторює сценарій окупації Авдіївки, рівняючи місто з землею, розповів в ефірі Радіо Свобода 28 жовтня офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.

26 жовтня проникнення російських військових до Покровська підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.



