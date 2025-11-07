Генштаб ЗСУ: російські війська 45 разів атакували на Покровському напрямку від початку дня

Сили оборони «вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 7 листопада.

За даними командування, від початку доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках мали місце п’ять бойових зіткнень, на Південно-Слобожанському – Сили оборони відбили дві російські атаки, ще три бойові зіткнення тривають дотепер.

Російська армія атакувала сім разів на Куп’янському напрямку, три сутички тривають.

Бойові дії тривають на Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 18 штурмових дій у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки. Точаться бої у трьох локаціях.





«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 45 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 39 атак противника. Шість бойових зіткнень тривають», – йдеться в зведенні.

Російська армія намагалася прорвати оборону на Олександрівському напрямку – ЗСУ відбили шість штурмів, ще п’ять атак тривають.

Ще дві атаки Сили оборони відбили на Придніпровському напрямку – поблизу Антонівського мосту.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках штаб не фіксував наступальних дій російської армії від початку доби.

Раніше 7 листопада 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську та очікують на поповнення основними силами.

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Перед цим американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



