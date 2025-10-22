Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили 64 російських атаки на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на фронті зафіксували 167 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 жовтня.

За зведенням, українські війська за добу вразили п’ять районів зосередження російського особового складу, озброєння і військової техніки.

Сили оборони відбили одну російську атаку на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Армія РФ 13 разів намагалася прорвати оборонні рубежі на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку за добу мали місце дев’ять російських атак.

На Лиманському напрямку російська армія провела 17 атак, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу Греківки, Копанок, Карпівки, Середнього, Колодязів, Дерилового, Мирного та Новоселівки. На Слов’янському напрямку російські війська здійснили п’ять спроб йти вперед.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 25 атак у районах Білої Гори, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмових дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне», – йдеться в зведенні.

Російська армія 11 разів атакувала на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку українські війська відбили дві атаки.





На Оріхівському напрямку російські підрозділи п’ять разів намагалися йти вперед у районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

«Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу», – йдеться в зведенні.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



