Генштаб ЗСУ заявив про ураження двох НПЗ та газопереробного заводу в Росії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що у ніч на 29 жовтня Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії РФ.

За повідомленням, йдеться про Новоспаський НПЗ в Новоспаському (Ульяновська область РФ) та Марійський НПЗ у Табашино (республіка Марій Ел), на території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі – ступінь завданих збитків уточнюються.

Також у ЗСУ зазначають, що українські ударні безпілотники цієї ночі вразили Будьоновський газопереробний завод, який забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі. Завод розташований у місті Будьоновськ (Ставропольський край). Українські військові зафіксували влучання у виробничу установку ГПУ-1.

«Виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України», – наголошують у Генштабі.

Упродовж ночі 29 жовтня в Росії були атаковані безпілотниками три заводи, приймання і відправлення літаків припиняли кілька аеропортів.

У Будьоновську дрони атакували промзону, повідомив губернатор Володимир Владіміров. Телеграм-канал Astra уточнює, що ціллю атаки був нафтохімічний завод «Ставролен», один із провідних виробників поліетилену і поліпропілену в Росії. Також у соцмережах писали про атаки на нафтопереробні заводи в Ульяновській області та республіці Марій-Ел.

Деякий час не працювала низка російських аеропортів, йдеться про аеропорти Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Казані, Краснодара, Ульяновська, Чебоксар, Пензи, Саратова, Самари, а також про московський аеропорт Шереметьєво.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».