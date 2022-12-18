Бійці ЗСУ вдарили по позиціях ЗРК російських військових – Генштаб

За поточну добу українські військові вдарили по позиціях зенітних ракетних комплексів армії РФ та ліквідували два їхні склади боєприпасів, йдеться в повідомленні зведення Генштабу ЗСУ ввечері 18 грудня.

За даними військового командування, українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів армії РФ.

При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу вразили два склади боєприпасів російських військових.

«Окупанти ж намагаються повернути втрачене положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому – ворог хоче відновити залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення, а на Бахмутському та Авдіївському – зосереджує зусилля на веденні наступу», – повідомляють в Генштабі ЗСУ.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.