Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: на фронті відбулось 116 боєзіткнень, із них 39 – на Покровському напрямку

На Покровському напрямку від початку доби сили РФ 39 разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ (фото архівне)
На Покровському напрямку від початку доби сили РФ 39 разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ (фото архівне)

Від початку доби 18 жовтня на фронті відбулось 116 боєзіткнень Сил оборони України з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відомо, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ЗСУ відбили три штурмові дії сил РФ, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, армія РФ завдала 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб, а також здійснила 132 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

«На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі населеного пункту Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Піщаного. Шість із восьми атак відбили українські воїни, триває ще два боєзіткнення», – йдеться у повідомленні українського командування.

Водночас ЗСУ відбили шість російських штурмів на Слов’янському напрямку – РФ намагалася просуватися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка. Одне бойове зіткнення триває.

«На Краматорському напрямку противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка. На Костянтинівському напрямку дев’ять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру, українські захисники відбили всі атаки ворога», – повідомили у Генштабі.

Також відомо, що на Покровському напрямку від початку доби сили РФ 39 разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ.

«Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. У п’яти локаціях бої не вщухають дотепер», – йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометрів, ще 230,1 квадратних кілометрів зачистили.

У розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Генеральний штаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG