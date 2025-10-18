Генштаб: на фронті відбулось 116 боєзіткнень, із них 39 – на Покровському напрямку

Від початку доби 18 жовтня на фронті відбулось 116 боєзіткнень Сил оборони України з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відомо, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ЗСУ відбили три штурмові дії сил РФ, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, армія РФ завдала 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб, а також здійснила 132 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

«На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі населеного пункту Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Піщаного. Шість із восьми атак відбили українські воїни, триває ще два боєзіткнення», – йдеться у повідомленні українського командування.

Водночас ЗСУ відбили шість російських штурмів на Слов’янському напрямку – РФ намагалася просуватися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка. Одне бойове зіткнення триває.

«На Краматорському напрямку противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка. На Костянтинівському напрямку дев’ять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру, українські захисники відбили всі атаки ворога», – повідомили у Генштабі.

Також відомо, що на Покровському напрямку від початку доби сили РФ 39 разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ.

«Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. У п’яти локаціях бої не вщухають дотепер», – йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометрів, ще 230,1 квадратних кілометрів зачистили.



У розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Генеральний штаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



