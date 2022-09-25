Українські військові відбили атаки сил РФ біля семи населених пунктів – Генштаб ЗСУ

Українські військові протягом доби відбили атаки російських сил поблизу семи населених пунктів: Соледару, Виїмки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки, Первомайського і Павлівки, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
«Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та сімох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів», – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, ракетні війська й артилерія за поточну добу, «зокрема, уразили шість пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів із боєприпасами, а також вісім окремих важливих цілей».
Росія дані про втрати не коментувала.
Як йдеться у зведенні, за добу загарбники завдали чотири ракетних і сім авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових і цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни.
«Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса», – повідомили у командуванні.
У Генштабі також заявили, що командування російських військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.
«Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника і якість виконання ними обов’язків», – йдеться у зведенні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня верифікувало 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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