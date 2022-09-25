Українські військові відбили атаки сил РФ біля семи населених пунктів – Генштаб ЗСУ

Українські військові протягом доби відбили атаки російських сил поблизу семи населених пунктів: Соледару, Виїмки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки, Первомайського і Павлівки, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та сімох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, ракетні війська й артилерія за поточну добу, «зокрема, уразили шість пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів із боєприпасами, а також вісім окремих важливих цілей».

Росія дані про втрати не коментувала.

Як йдеться у зведенні, за добу загарбники завдали чотири ракетних і сім авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових і цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни.

«Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса», – повідомили у командуванні.

У Генштабі також заявили, що командування російських військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.

«Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника і якість виконання ними обов’язків», – йдеться у зведенні.