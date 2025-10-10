Сікорський отримав почесний ступінь від університету Франка у Львові і розповів про перспективи захисту неба

Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський 10 жовтня отримав почесний диплом Doctor Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка, передає кореспондент Радіо Свобода.

За рішенням Вченої Ради, польський міністр удостоєний цього звання за внесок у розвиток стратегічного українсько-польського партнерства.

«Мені приємно бути в цій історичній будівлі і долучитись до грона відомих людей сьогодення, удостоєних звання Doctor Honoris Causa. Мене хвилює те, що це відбувається у несприятливі дні, коли воєнні дії є на сході. Співчуваю тим родинам, які потерпіли від російської атаки у Львові та регіоні. Важка ніч була у Києві. Польща вже застановлюється над тим, щоб підтримати український народ, як допомогти генераторами, електроподачею, польський термінал LPG є до послуг України»,– сказав Сікорський на брифінгу.





Відповідаючи на запитання, якими є перспективи щодо закриття Польщею українського неба від російських атак, міністр зазначив:

«Це справа, про яку говорив торік. Це справа, коли ми опитали думку польського суспільства, більшість якого вважає, що треба нейтралізувати російські безпілотники перед польським кордоном. Але Польща є членом НАТО і там діють зінтегровані рішення, і мусимо зважати на спільне рішення. Натомість, з огляду на порушення повітряного простору не лише Польщі, але й Румунії, цей процес іде пришвидшеними темпами».

Радослав Сікорський відвідав село Лапаївка поблизу Львова, де Росія під час масованої атаки Львова та області вбила чотирьох людей у приватному будинку. Серед них – 15-річна дівчинка.







