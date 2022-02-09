Головне на ранок: нові «червоні» області, Макрон і дипломати Австрії, Словаччини та Чехії в Києві

З 11 лютого «червона» зона встановлюється у 3 областях – МОЗ

У Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях з 11 лютого встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив «негативною динамікою ознак епідемічної небезпеки на території цих регіонів, а також застереженнями зі сторони голів ОДА щодо потенційного ризику збільшення рівня госпіталізації».

В ОПУ розповіли деталі фінансової допомоги від Франції на 1,2 млрд євро

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку, заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма. Про цю програму заявив французький президент Емманюель Макрон під час візиту до Києва. Ця допомога буде виділена додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки Європейського союзу на таку ж суму.

Макрон заявив, що Зеленський відкликав законопроєкт «про перехідний період» через «нормандський формат» – у президента прокоментували

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо відкликання з Верховної Ради проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду» нібито на виконання умов «нормандського формату». Никифоров вказав на те, що Кабінет міністрів пояснив відкликання рекомендаціями Венеційської комісії.

«Можливо… це влаштовує сторони нормандського формату. Але наша офіційна позиція залишається незмінною», – заявив він.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив у Москві, що президент Володимир Зеленський відкликав проєкт закону нібито на виконання своїх зобов’язань у «нормандському форматі».

Макрон вважає необхідним «йти до кінця на шляху виконання Мінських угод»

Президент Франції Емманюель Макрон в Києві закликав до втілення Мінських угод. За його словами, на зустрічі політичних радників лідерів країн «нормандського формату», яка пройшла 26 січня, «Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод і ми намітили подальші кроки».

Схожу готовність, заявив він, висловив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з ним напередодні.

Австрія готова підтримати санкції проти Росії у разі подальшої агресії – голова МЗС

Австрія готова підтримати пакет санкцій проти Росії у разі подальшої агресії Москви, заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ 8 лютого на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ України, Чехії і Словаччини у Києві. Водночас, за його словами, поки що не можна робити проєкт «Північний потік-2» «наріжним каменем» режиму санкцій для того, щоб змінити поведінку Москви, оскільки цей проєкт ще навіть не працює.

Своєю чергою, голова МЗС Словаччини Іван Корчок повідомив, що його країна тимчасово подвоїть доступні потужності для транзиту газу до України і розгляне можливість зробити це постійним.