Головне на ранок: заяви німецьких політиків і зброя для України

Москва звинуватила Велику Британію в ескалації після заяв про плани Кремля в Україні

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Велику Британію в ескалації ситуації довкола України після заяви, що Кремль в результаті вторгнення на українську територію планує привести до влади проросійського політика. Британське МЗС раніше розповсюдило заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні і розглядає як потенційного кандидата колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

Крім того, адміністрація США має схожу з Лондоном інформацію, повідомляє телеканал CNN з посиланням на власні джерела в Державному департаменті та Білому домі.

«Люди вже в Україні, вже вчать наших військових» – посол Пристайко про британських інструкторів і зброю

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в коментарі проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» розповів про те, як британські військові інструктори будуть навчати українських бійців користуватися переданим цього тижня протитанковим озброєнням. За його словами, військові інструктори вже приїхали: «Люди вже перебувають в Україні, вони вже вчать наших військових користуватися».

Минулого тижня Велика Британія почала постачати Україні легке протитанкове озброєння. Йдеться про системи NLAW. Першу партію доправили до Києва 17 січня.

Україна отримає ПТРК Javelin з Естонії «найближчими тижнями» – посол

Вироблені у Сполучених Штатах протитанкові ракетні комплекси Javelin будуть відправлені до України у «найближчі тижні». Про це розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії посол Естонії в Україні Каймо Кууск, зазначивши, що йдеться про «десятки і десятки» ракет.

За його словами, обговорення додаткової оборонної підтримки для України у Талліні почали торік, наприкінці жовтня та в листопаді. Підставою стало зростання напруги на україно-російському кордоні.

Заяви прем’єра Баварії шкодять відносинам України та Німеччини – МЗС

Висловлювання голови уряду німецької Баварії та керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера, який критикує санкції проти Росії, шкодять українсько-німецьким відносинам – таку позицію в коментарі Радіо Свобода озвучив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, заяви Зьодера «особливо розчаровують» на тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах та поточної безпекової ситуації в Україні.

Раніше, 22 січня, стало відомо, що командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах подав у відставку на тлі скандалу, який спричинили його заяви про те, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу української держави.

Друга партія військової допомоги США прибула до України – Резніков

Другий літак зі зброєю від Сполучених Штатів приземлився в Україні, повідомив у своєму твітері міністр оборони Олексій Резніков. Йдеться про 80 тонн зброї, і, за словами міністра, «це ще не кінець».

Окрім США та Великої Британії, надати військову допомогу Україні планують балтійські країни, Канада та Чехія.

США розпорядилися щодо виїзду з України співробітників посольства у Києві та їхніх родичів

Сполучені Штати Америки дали розпорядження про виїзд сімей співробітників свого посольства в Києві та заявили, що всім громадянам США варто подумати про те, щоб залишити Україну через загрозу воєнних дій з боку Росії. Розпорядження видане «у зв’язку з існуючою загрозою військових дій з боку Росії», йдеться в заяві Державного департаменту. У МЗС України уточнюють, що це рішення є радше «проявом надмірної перестороги».