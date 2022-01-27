Головне на ранок: зустріч радників у «нормандському форматі» та відповідь Заходу на вимоги Росії

Посольство США запропонувало американцям подумати про від’їзд з України. У МЗС просять не нагнітати

Посольство США в Києві закликало американських громадян, які перебувають в Україні, подумати про від’їзд, зважаючи на безпекову ситуацію. У дипломатичному відомстві пояснили рекомендації «непередбачуваною» безпековою ситуацією через загрозу ескалації з боку Росії.

Міністерство закордонних справ України, зі свого боку, оприлюднило заяву, в якій закликало «іноземних партнерів утримуватися від кроків у публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле і розхитують суспільство».

Сполучені Штати та НАТО відповіли на вимоги Росії щодо «гарантій безпеки»

Посол США в Москві Джон Салліван ввечері 26 січня привіз до Міністерства закордонних справ Росії письмову відповідь Вашингтона на російські вимоги про так звані «гарантії безпеки». Про це повідомили російські ЗМІ, а потім підтвердили в МЗС Росії. Офіційно зміст документу не розкривали. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у відповіді США викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, а також принципова й прагматична оцінка занепокоєнь російської сторони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ того ж дня повідомив, що Альянс надіслав Росії письмові відповіді на її вимоги «гарантій безпеки». Як заявив генсекретар на пресконференції в Брюсселі 26 січня, НАТО вкотре закликало Росію «до негайної деескалації». За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

Єрмак заявив про реанімацію «нормандського формату» і нову зустріч радників за два тижні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату» (Німеччини, Франції, України, Росії) 26 січня в Парижі заявив, що сьогоднішні переговори можна вважати «реанімацією «нормандського формату». За його словами, сторони домовилися, що перемир’я на Донбасі має дотримувати безумовно.

Тим часом, заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який представляв Москву на переговорах, назвав зустріч «непростою» і заявив, що її основною метою була «інвентаризація різних прочитань Мінських угод».

Україна і Нідерланди попросили ЄСПЛ розглянути справу MH17 проти Росії

Європейський суд із прав людини 26 січня провів попереднє слухання, щоб вирішити, чи розглядати справу, подану Нідерландами й Україною, які намагаються притягнути Росію до відповідальності за збиття пасажирського літака в 2014 році над сходом України, в результаті чого загинули 298 людей.

Юристи з України і Нідерландів представили свої аргументи, заявивши, що Росія де-факто контролювала сили, які випустили ракету, що збила літак рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» 2014 року. Москва категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів.

Британія слідом за США «не виключає» санкцій проти Путіна в разі вторгнення в Україну

Велика Британія може запровадити персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі подальшого вторгнення Росії до України. Про це заявила міністерка закордонних справ Сполученого королівства Ліз Трасс 26 січня.

У відповідь на питання, чи можливі санкції проти Путіна, Трасс відповіла: «Ми нічого не виключаємо». Вона також анонсувала зміни в законодавстві, яке дозволить зробити санкції жорсткішими.