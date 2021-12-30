Головне на ранок: нова розмова Байдена і Путіна, Блінкен і Зеленський обговорили врегулювання на Донбасі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Росії Володимир Путін поспілкуються телефоном 30 грудня, це відбудеться на тлі напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною. «Узгодження позицій та координацію дипломатичних зусиль заради досягнення миру» назвав темою розмови президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Ентоні Блінкеном сам глава української держави. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

Байден і Путін знову матимуть розмову 30 грудня – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Росії Володимир Путін поспілкуються телефоном 30 грудня на тлі напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною – про це повідомила 29 грудня речниця Ради національної безпеки Емілі Хорн.

Лідери двох країн «обговорять низку тем, у тому числі майбутні дипломатичні відносини з Росією», йдеться в її заяві.

«Адміністрація Байдена продовжує вести широку дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультуючись та координуючи загальний підхід у відповідь на військове нарощування Росії на кордоні з Україною», – сказала Хорн.

Від початку президентства Джо Байдена мав дві зустрічі з Володимиром Путіним: особисту в Женеві влітку і через відеозв’язок нещодавно.

Байден вже спілкувався з лідерами країн Європи, а посадовці його адміністрації також консультувалися з керівництвом НАТО, Європейського союзу та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), зазначають у Білому домі.

Крім того, відбулися консультації з урядовцями Східної Європи, в тому числі президентом України Володимиром Зеленським, та у форматі Бухарестської дев’ятки (B9).

Під час своєї щорічної пресконференції минулого тижня Путін закликав Захід «негайно» задовольнити вимоги Росії щодо гарантій безпеки, перерахувавши низку претензій щодо України та її потенційного членства в НАТО.

Блінкен і Зеленський обговорили мирне врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном 29 грудня, повідомили їхні пресслужби.

За повідомленням Зеленського, розмова відбулася телефоном.

«Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці України з боку США у протидії російській агресії», – заявив президент.

За словами речника Державного департаменту Неда Прайса, Блінкен «знову засвідчив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям накопичення військових сил Росії біля українських кордонів».

«Сторони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та дипломатичні заходи із залученням Росії, що наближаються», – повідомив він.

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Останніми тижнями Сполучені Штати, НАТО та Київ стривожені щодо близько 100 000 російських військовослужбовців, розгорнутих поблизу кордону з Україною та на окупованому Росією Кримському півострові.

Офіційні особи США стверджують, що Москва планує можливий військовий наступ, який, якщо це станеться, може статися протягом кількох тижнів. Кремль наступ заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення альянсу на Схід, зокрема і щодо України. Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки наступного місяця.

Міністр фінансів звільнив радників, що взяли участь у «круглому столі» з нападником на «Схеми» в «Укрексімбанку»

Міністр фінансів України Сергій Марченко звільнив своїх радників Андрія Гливку та Василя Горбаля, які були учасниками заходу «Укрексімбанк: медійні, репутаційні, політичні, економічні та соціальні наслідки найгучнішого скандалу 2021 року» з одним із нападників на журналістів проєкту «Схеми» Ігорем Тельбізовим, повідомляє «Детектор медіа».

На «круглому столі», присвяченому інциденту з нападом на журналістів «Схем» у кабінеті голови правління «Укрексімбанку», також були присутні декілька журналістів і ексрадник МОЗ Дмитро Раімов як представник «Агенції кризових комунікацій», що й організувала цей захід.

Колишній начальник департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігор Тельбізов є серед обвинувачених за кримінальним провадженням за заявою потерпілих журналістів, яке прокуратура вже передала до суду.

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Подія відбулася 29 грудня у приміщенні Національної спілки журналістів України. В анонсі заходу НСЖУ зазначено, що «до обговорення запрошені учасники інциденту та їх захисники».

Керівниця проєкту «Схем» Наталка Седлецька повідомила, що нікого з представників редакції або адвокатів потерпілих не запрошували до участі у заході.

«Звільнив Андрія Гливку і Василя Горбаля. Більше немає що коментувати», – повідомив Сергій Марченко у коментарі для «Детектор медіа».

Як раніше повідомляв «Детектор медіа», на заході ексдиректор департаменту внутрішньої безпеки «Укрексімбанку» Ігор Тельбізов заявив, що шкодує через напад на журналістів та назвав ситуацію «ганебною». Після чого повідомив, що збирається стати засновником «стипендіальної програми для журналістів розслідувачів».

Чемпіонат світу з хокею серед молодіжних збірних скасували через ситуацію з COVID-19

Міжнародна федерація хокею ухвалила рішення скасувати чемпіонат світу серед молодіжних національних збірних, який стартував 26 грудня у Канаді, у зв’язку з масовим поширенням серед учасників турніру штаму коронавірусу «омікрон».

Спочатку інфекцію виявили у двох хокеїстів збірної США. Команда мала зіграти проти збірної Швейцарії, але в результаті не вийшла на лід, внаслідок чого їй присудили технічну поразку.

Потім інфекцію виявили у гравця збірної Чехії. Команда також була змушена пропустити свій матч проти збірної Фінляндії, і їй також зарахували поразку.

У ніч на четвер, напередодні матчу зі Словаччиною, позитивний тест на COVID-19 показав лідер збірної Росії Матвій Мічков. Також інфекцію виявили у п’ятьох арбітрів, які обслуговують ігри чемпіонату. Після цього міжнародна федерація оголосила про скасування турніру, «щоб гарантувати здоров’я та безпеку всіх його учасників».

Адміністрації збірних, в яких виявили COVID-19, вже заявили, що гравці суворо виконували всі рекомендації та дотримувалися запобіжних заходів. Але хокеїсти жили в готелях зі звичайними постояльцями.

Рішення скасувати один із найбільших міжнародних хокейних турнірів у час, коли він вже почався, стало першим в історії.