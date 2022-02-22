Головне на ранок: на Донбас увійшли регулярні війська Росії, Зеленський відреагував відеозверненням, Захід оголосив про нові санкції

Слідом за визнанням територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», за «незалежні держави» російський лідер Володимир Путін оголосив про введення на окуповані частини Луганської та Донецької областей регулярних частин російської армії. Президент України Володимир Зеленський близько 2:00 22 лютого оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про дії держави у відповідь на дії Росії, Європейський союз оголосив, що запровадить санкції через рішення Путіна. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

Путін доручив російській армії «підтримувати мир» на сході України

Укази президента Росії Володимира Путіна про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримання миру» на території, контрольованій бойовиками.

Згідно з формулюваннями, таке рішення ухвалили нібито на звернення ватажків незаконних угруповань.

«Забезпечити... здійснення Збройними силами Російської Федерації... функцій із підтримання миру (на території, контрольованій угрупованнями «ЛНР» і «ДНР»)», – йдеться в документах.

Укази передбачають також укладення з угрупованнями «договорів про дружбу».

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Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії. Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони у зв’язку з цим.

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Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, засідання ОБСЄ та екстрений саміт «нормандської четвірки» через рішення Путіна про «визнання» незаконних збройних угруповань. Про це він розповів під час відеозвернення, оприлюдненого Офісом президента в ніч проти 22 лютого.

За словами президента, Україна кваліфікує дії Москви як порушення свого суверенітету та територіальної цілісності. Він також припустив, що вони можуть означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках «нормандського формату».

«Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може «підтримувати мир», як вона це заявляє», – заявив він.

Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, засідання ОБСЄ та екстрений саміт «нормандської четвірки» через рішення Путіна про «визнання» незаконних збройних угруповань. Про це він розповів під час відеозвернення, оприлюдненого Офісом президента в ніч проти 22 лютого.

За словами президента, Україна кваліфікує дії Москви як порушення свого суверенітету та територіальної цілісності. Він також припустив, що вони можуть означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках «нормандського формату».

«Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може «підтримувати мир», як вона це заявляє», – заявив він.

Білий дім анонсував перші після заяви Путіна санкції США проти «ЛНР» і «ДНР»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ, який забороняє громадянам США торгівлю чи інвестиції в райони, підконтрольні незаконним збройним угрупованням «ДНР» і «ЛНР», повідомляє речниця Білого дому Джен Псакі.

Таким чином вона прокоментувала заяву президента Росії Володимира Путіна щодо «визнання» ОРДЛО. За словами Псакі, Білий дім «очікував на подібне рішення» і готовий відповідно зреагувати.

За словами Псакі, незабаром Державний департамент та Міністерство фінансів США матимуть «додаткові деталі».

«Ми також незабаром анонсуємо додаткові заходи, пов’язані із сьогоднішнім грубим порушенням Росією своїх міжнародних зобов’язань», – сказала речниця.

Пресслужба Білого дому, уточнює, що ці санкції є додатковими до тих, до яких вдасться Вашингтон у разі вторгнення Росії до України.

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Двоє загиблих і 18 травмованих військових за минулу добу на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єданих сил повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків двоє українських військовослужбовців напередодні на Донбасі загинули, 12 – поранені та шестеро зазнали бойових травмувань.

Усього, за даними штабу, за попередню добу зафіксовано 84 порушення «тиші», 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону. Угруповання «ЛНР» пише про 65 обстрілів з боку ЗСУ, пошкодження 14 будинків на непідконтрольній українській владі території і поранення цивільного. Угруповання «ДНР» заявляє про обстріли зранку на донецькому і маріупольському напрямках.

Помер літературознавець, дисидент, Герой України Іван Дзюба

На 91-му році життя помер літературознавець, дисидент, Герой України Іван Дзюба. Про це Радіо Свобода повідомив літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський.

«Сьогодні вранці уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Передусім Іван Дзюба – це інтелектуальний провідник і речник українського «шістдесятництва». І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба –це людина, що завжди мала мужність говорити правду», – сказав Микола Жулинський.

Він згадав про те, як Дзюба свого часу був відсторонений від друку, від участі у літературному і громадському житті багато років, але все ж не покинув свою творчість.

Де і коли відбудеться прощання, наразі невідомо.

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка Волноваського району Донеччини. Дисидент радянських часів, Герой України, академік НАН України, свого часу був міністром культури і головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 1973 році засуджений до п’яти років ув’язнення і п’яти років заслання за свою відому працю «Інтернаціоналізм чи русифікація», але був «помилуваний».