У Харкові виявили тіла ще двох загиблих внаслідок ракетного удару Росії – Синєгубов

Рятувальники вивільняють тіла ще двох загиблих із-під завалів будинку в Харкові, зруйнованого російським ударом – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Рятувальники з-під завалів п’ятиповерхового будинку, в який вчора влучили окупанти, деблоковують два тіла чоловіка та жінки», – заявив голова області.

Він уточнив, що йдеться про 57-річного чоловіка та 56-річну жінку. Відтак наразі відомо про 10 загиблих у Харкові внаслідок ранкової атаки 23 січня.

Голова Харківщини додав, що пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.

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Крім того, Міністерство внутрішніх справ заявило, що з-під завалів також дістали двох загиблих собак.

Також відомо про дев’ятьох постраждалих внаслідок ракетного удару в Харкові увечері 23 січня.

Близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів.

Російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні вранці 23 січня. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві й області, в Харкові й у Павлограді на Дніпропетровщині. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.