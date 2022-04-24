На Харківщині внаслідок обстрілів РФ на Великдень загинули двоє людей – Синєгубов

24 квітня, у день, коли цього року християни світу відзначають Великдень, російські військові продовжували обстрілювати Харківщину. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, також є й поранені. Про це ввечері повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей. Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв – 6, Малинівка – 5, Золочів – 1. Дві людини загинули – у Харкові та Чугуєві».

Правоохоронці раніше цього дня повідомили, що в Чугуєві внаслідок обстрілів були поранені три людини: дитина, її матір та ще один чоловік.

23 квітня голова Харківської ОВА повідомляв про трьох загиблих на Харківщині впродовж доби внаслідок обстрілів армії РФ.

Вранці 24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Слобожанському напрямку Кремль збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області (Росія); за наявними даними, за 60 кілометрів від кордону України розгорнуто пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».

В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.