На Харківщині внаслідок обстрілів РФ на Великдень загинули двоє людей – Синєгубов

24 квітня, у день, коли цього року християни світу відзначають Великдень, російські військові продовжували обстрілювати Харківщину. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, також є й поранені. Про це ввечері повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«У великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей. Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв – 6, Малинівка – 5, Золочів – 1. Дві людини загинули – у Харкові та Чугуєві».
Правоохоронці раніше цього дня повідомили, що в Чугуєві внаслідок обстрілів були поранені три людини: дитина, її матір та ще один чоловік.
23 квітня голова Харківської ОВА повідомляв про трьох загиблих на Харківщині впродовж доби внаслідок обстрілів армії РФ.
Вранці 24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Слобожанському напрямку Кремль збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області (Росія); за наявними даними, за 60 кілометрів від кордону України розгорнуто пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».
В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Напередодні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ