Харківщина: трактор підірвався на вибуховому предметі, водій постраждав

У Харківській області стався підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі, повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 7 жовтня.

За повідомленням, трактор підірвався в полі поблизу села Вербівка Балаклійської громади Ізюмського району.

«Внаслідок детонації вибухівки постраждав водій, 1978 року народження, техніка зазнала пошкоджень», – додає служба.

Рятувальники закликають жителів області не пересуватися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами, уникати ліс, лісосмуг, полів, пойм річок і інших відкритих просторів. У разі виявлення підозрілих предметів просять звертатися до ДСНС і поліції.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



