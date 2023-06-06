На Херсонщині евакуювали вже понад 1300 людей – ДСНС

Із зони підтоплення на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС евакуювали вже понад 1300 людей, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

«Наразі в Херсоні розгорнуто роботу евакуаційних пунктів, надається психологічна і медична допомога усім, хто цього потребує. Всього евакуйовано понад 1 300 осіб… Наразі 500 осіб і 160 одиниць техніки ДСНС з 11 областей України залучені до ліквідації катастрофи», – цитує його слова пресслужба ДСНС.

Як повідомив раніше в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення загалом евакуюють близько 16 тисяч людей.



На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.