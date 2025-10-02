Командування повідомляє про понад сотню боєзіткнень на фронті від початку доби

Російські війська продовжують штурмувати позиції української армії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За зведенням на 16 годину, від початку доби відбулося 102 боєзіткнення.

Зокрема, один бій триває на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, де Сили оборони дві атаки російські атаки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили шість російських атаки у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Триває один бій. На Куп’янському напрямку російські загарбники тричі здійснювали штурмові дії в напрямку Куп’янська й Богуславка.

Точаться два бої з п’яти, що мали місце на Лиманському напрямку, і ще два на Сіверському. На Краматорському напрямку армія РФ здійснила дві спроби просунутися вперед поблизу Часого Яру та Предтечиного.





На Торецькому напрямку ЗСУ зупинили 11 російських наступальних дій.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська, Філії. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак», – йдеться в зведенні.

Штаб зафіксував 19 російських атак на Новопавлівському напрямку, вісім із них тривають на момент зведення.

Чотири боєзіткнення відбулися на Гуляйпільському напрямку, три – на Оріхівському. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три російські атаки в напрямку Антонівського мосту.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.