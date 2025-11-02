Командування повідомляє про 143 боєзіткнення за добу, з них 50 – на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на лінії фронту відбулося 143 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 листопада.

Зокрема, п’ять сутичок мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони дев’ять разів атакували українські позиції.

Три боєзіткнення відбулися на Куп’янському напрямку, ще п’ять – на Лиманському. На Слов’янському Сили оборони зупинили п’ять російських наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку армія Росії 19 разів атакувала в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине», – йдеться в зведенні.

Армія Росії 18 разів атакувала на Олександрівському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку українські військові зупинили одну спробу РФ просунутися вперед поблизу Новомиколаївки. На Оріхівському напрямку вони зупинили дві атаки, ще одну – на Придніпровському.

Покровський напрямок залишається одним з найактивніших ділянок фронту, де тривають інтенсивні бої.

Читайте також: У Міноборони розповіли, скільки військових і техніки втратила Росія у жовтні

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що в Покровську висадився десант ГУР МО України, працюють й інші війська, і наразі «триває операція з витіснення сил РФ з міста».

Захоплення Росією Покровська, важливого автомобільного та залізничного вузла, може відкрити їй шлях до подальшого просування до східної частини Донецької області, яку російська армія прагне повністю окупувати. Російські війська просуваються до Покровська вже понад рік.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.



