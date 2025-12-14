Командування повідомляє про 148 боєзіткнень на фронті протягом дня

Сили оборони «продовжують стримувати натиск окупаційних військ», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил увечері 14 листопада. На момент зведення на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Зокрема, командування зафіксувало одне боєзіткнення на Північно–Слобожанському і Курському. На Південно–Слобожанському російська армія атакувала 10 разів поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та в бік Колодязного. Російські війська також тричі намагалися наступати на українські позиції на Куп’янському напрямку.

ЗСУ відбили дев’ять російських атак на Лиманському напрямку, два боєзіткнення тривають. Також штаб звітує про відбиття шести атак на Слов’янському напрямку, одного на Краматорському та 23 атак на Костянтинівському.

«На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки», – йдеться в зведенні.

Також Сили оборони зупинили 17 російських атак на Олександрівському напрямку, шість боєзіткнень тривають на момент зведення.

Ще 13 російських штурмових дій зафіксовані на Гуляйпільському напрямку – українські війська відбивали атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.





Командування повідомляє про одну російську спробу наступати на Оріхівському напрямку і ще одну на Придніпровському.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



