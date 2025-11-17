Командування зафіксувало 18 російських атак на Покровському напрямку від початку дня

Від початку доби на лінії фронту відбулося 81 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в зведенні на 16 годину 17 листопада.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом дня відбулося сім бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили чотири російські атаки поблизу Вовчанська та в бік Дворічанського, дві сутички тривають.

Також тривають боєзіткнення на Куп’янському та Лиманському напрямках. На Слов’янському Сили оборони відбили дев’ять російських атак від початку дня.

Армія РФ двічі атакувала на Краматорському напрямку і 15 на Костянтинівському.





«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак противника. Бої тривають у трьох локаціях. Українські підрозділи на декількох ділянках проводять ударно-пошукові дії, знищуючи ворога», – заявляє командування.

Російські загарбники також намагалися прорвати оборону на Олександрівському напрямку, Сили оборони відбили там сім штурмів. ще п’ять російських атак відбиті на Гуляйпільському напрямку, один бій триває.

На Придніпровському напрямку російська армія, за даними штабу, двічі марно намагалася наблизитися до українських позицій. На інших напрямках змін не фіксували.

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який відвідав Покровський напрямок, заявив, що про контроль військ РФ над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України там наразі не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».




