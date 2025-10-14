Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Командування: за добу на фронті відбулося 190 боєзіткнень, 65 – на Покровському напрямку

Війсковий 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем імені Якова Гандзюка запускає розвідувальний дрон поблизу Покровська, жовтень 2025 року
Війсковий 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем імені Якова Гандзюка запускає розвідувальний дрон поблизу Покровська, жовтень 2025 року

Протягом попередньої доби на лінії фронту відбулося 190 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 жовтня.

Зокрема, шість боєзіткнень відбулися на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку мали місце 15 бойових зіткнень – в районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.

Сили оборони відбивали п’ять російських штурмів на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 14 разів, намагаючись просунутися вперед в районах Греківкм, Дерилового, Шандриголового, Новоселівки, Карпівки, Торського та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого. Бойові дії тривали також на Слов’янському та Краматорському напрямках.


На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 21 атаку в районах Предтечиного, Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Берестка, Русиного Яря, Миколайпіллі та Полтавки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки», – йдеться в зведенні.

Також ЗСУ відбили 28 російських атак на Олександрівському напрямку – поблизу Іванівки, Олександрограда, Січневого, Вороного, Степового, Новомиколаївки, Новогригорівки, Ялти та Соснівки.

Російські атаки фіксувалися також на Оріхівському та Придніпровському напрямках.


За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG