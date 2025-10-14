Командування: за добу на фронті відбулося 190 боєзіткнень, 65 – на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на лінії фронту відбулося 190 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 жовтня.

Зокрема, шість боєзіткнень відбулися на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку мали місце 15 бойових зіткнень – в районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.

Сили оборони відбивали п’ять російських штурмів на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 14 разів, намагаючись просунутися вперед в районах Греківкм, Дерилового, Шандриголового, Новоселівки, Карпівки, Торського та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого. Бойові дії тривали також на Слов’янському та Краматорському напрямках.





На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 21 атаку в районах Предтечиного, Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Берестка, Русиного Яря, Миколайпіллі та Полтавки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки», – йдеться в зведенні.

Також ЗСУ відбили 28 російських атак на Олександрівському напрямку – поблизу Іванівки, Олександрограда, Січневого, Вороного, Степового, Новомиколаївки, Новогригорівки, Ялти та Соснівки.

Російські атаки фіксувалися також на Оріхівському та Придніпровському напрямках.





За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



