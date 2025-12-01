Командування ЗСУ заперечило окупацію Росією Клинового на Донеччині

Російське Міністерство оборони поширює неправдиві дані про просування армії РФ на Донеччині, повідомляє 11-й армійський корпус у складі Збройних Сил України 1 грудня.

За повідомленням, йдеться про нібито окупацію населеного пункта Клинове на Донеччині.

«Подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку повномасштабного вторгнення. Заява про нібито «захоплення Клинового» не відповідає дійсності», – заявляє корпус.

Військові додають: російська заява передбачає, що для захоплення Клинового підрозділи РФ мали б дорогою захопити населений пункт Віролюбівку, чого насправді немає.

«Так само не відповідає дійсності і інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Подібні «звіти» російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів. Ситуація на напрямку залишається контрольованою Силами оборони», – повідомляє команування.

За даними корпусу, на цих ділянках немає підтверджених проривів російських загарбників на зазначених ділянках немає.





Раніше 1 грудня російське командування заявляло про окупацію Клинового на Донеччині.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російське військове командування продовжує використовувати підняття прапорів на полі бою для підтвердження своїх тверджень про успіхи Росії. Аналітики оцінюють, що підняття на полі бою російських прапорів були частиною російських місій з інфільтрації, які не змінили контроль над місцевістю, а Росія дедалі частіше покладається на відеозаписи підняття російських прапорів, щоб заявити про просування.