Константинов закликав переглянути заходи безпеки у Криму після відступу армії РФ із Херсона

Голова підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму Володимир Константинов закликав переглянути заходи безпеки в регіоні після відступу російської армії з Херсона.

«Для нас відхід із Херсона має і ті наслідки, що фронт наблизився до Криму. Це змушує нас ще раз переглянути перелік тих заходів, які необхідно вжити для забезпечення безпеки наших громадян та об’єктів критичної інфраструктури. Здебільшого це справа військових, але ми маємо бути готові надати їм усю необхідну допомогу і самі виявляти максимальну пильність», – написав Константинов у телеграмі.

Він додав, що не знає, в чому полягає стратегічний задум відступу військ РФ із Херсона.

«Не думаю, що має сенс хорохоритися та розповідати всім, що Херсон для нас нічого не означав, що з його втратою ми нічого суттєвого не втратили. Вважаю такі оцінки не розумними і недоречними в ситуації, що склалася. Зауважу, що виходять вони не від військових і не від людей, наділених владою. Відповідальні люди так ніколи не скажуть. Тим більше, що це і по суті неправильно», – наголосив він.

При цьому Константинов заявив, що впевнений у поверненні Херсона «під російський контроль».

Минулого тижня у Криму до 22 листопада продовжили дію високого («жовтого») рівня терористичної небезпеки, запровадженого у квітні.

19 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що підписав указ про запровадження воєнного стану на окупованих російськими військовими територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Згідно з указом Путіна, в окупованому Криму запровадили «середній рівень реагування». Він передбачає низку обмежень. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) уже заявив, що на півострові наразі не планують запроваджувати комендантську годину й обмеження на в’їзд.

11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

За словами президента України Володимира Зеленського, у звільнених районах Херсонської області задокументовано понад 400 воєнних злочинів, які, ймовірно, скоєні російськими військовими.