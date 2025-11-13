Доступність посилання

Двоє працівників Костянтинівської МВА поранені через удар російського FPV-дрона

Жителька Костянтинівки Світлана підігріває воду біля зруйнованих будинків, 29 вересня 2025 року

Російський FPV-дрон 13 листопада атакував автомобіль співробітників Костянтинівської міської військової адміністрації, які прибули до міста для фіксації доказів пошкодження будинків, повідомив голова МВА Сергій Горбунов.

«Двоє працівників отримали поранення. Пошкоджено броньований автомобіль, яким пересувалися співробітники», – написав чиновник.

За його словами, працівники МВА доставили паливо для заправки генераторів на «Пунктах незламності», щоб мешканці громади, які залишаються у місті, мали змогу набрати води, зарядити телефони, зв’язуватися з рідними.

Очільник МВА повторив заклик до жителів громади евакуюватися в більш безпечні регіони країни.

осійські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Руїни, спорожнілі вулиці та постійні атаки дронів: як живе Костянтинівка (фоторепортаж)
Руїни, спорожнілі вулиці та постійні атаки дронів: як живе Костянтинівка (фоторепортаж)


