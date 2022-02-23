ДСНС повідомила про зупинку роботи на 4 КПВВ на Донбасі через обстріли

Державна служби з надзвичайних ситуацій повідомляє, що через обстріли на Донбасі тимчасово зупиняє свою роботу на чотирьох КПВВ.

«На Донеччині 23 лютого у зв’язку зі збільшенням інтенсивності обстрілів, командувачем ООС погоджено питання щодо тимчасового призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ «Гнутове», «Майорськ», «Мар’їнка» та «Новотроїцьке». Проводиться згортання наметів та відведення особового складу», – йдеться в повідомленні.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків. Країни Заходу почали вводити санкції проти Росії.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.