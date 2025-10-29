Крим: влада РФ заявила про аварію на Ленінській нафтобазі, стався розлив мастила

У Криму сталася аварія на Ленінській нафтобазі – про це повідомляє пресслужба підконтрольної РФ адміністрації Ленінського району, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії 29 жовтня.

Згідно з повідомленням, через розгерметизацію технологічного обладнання – масляного насоса, що використовується для підтримки оптимальної температури технологічного процесу підігріву бітуму – стався аварійний розлив мастила на території підприємства та за його межами.

«Відбувся аварійний розлив мастила на території підприємства та частково за її межами через залізничні колії та переїзд. Зафіксовано забруднення дорожнього полотна та тротуарів. Наразі всі необхідні служби перебувають на місці події. Рух транспорту дільницею обмежено. Аварію усунено, наслідки розливу усуваються. Місця витоку оброблені піском, здійснюється дворазова обробка сорбентом», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Крим: російська влада анонсує «антитерористичне тренування» в Джанкойському районі

Про причини аварії російські чиновники не повідомили, заявивши лише, що підконтрольна РФ прокуратура Ленінського району здійснить перевірку.

Раніше сьогодні стало відомо про атаки на нафтобази у селищі Гвардійське Сімферопольського району та у Сімферополі, в районі селища Гресівський.

Від 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



