Кривонос: НАБУ розслідує можливі зловживання на фортифікаціях, які замовляла Полтавська ОВА

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив в ефірі Радіо Свобода, що бюро веде кілька кримінальних проваджень щодо можливих зловживань під час будівництва фортифікацій, замовником яких була Полтавська обласна військова адміністрація.

За його словами, слідство встановлює коло причетних, включно з тодішнім керівництвом області на чолі з Філіпом Проніним.

«Наразі коло причетних до цього злочину встановлюється, була проведена низка уже слідчих дій і фактично ми вивчаємо роль кожного, і включаючи керівництво на той час», – зазначив Кривонос.

Читайте також: «Справа була б знищена» – директор НАБУ про «Міндічгейт», незалежність бюро, фінмоніторинг і СБУ

Директор НАБУ також заявив, що Державна служба фінансового моніторингу, яку зараз очолює Пронін, не сприяла в межах своїх повноважень розслідуванням ймовірної корупції в оборонній сфері. За його словами, на початку року НАБУ направило низку запитів у межах оборонних закупівель, «на які ми фактично не отримали ніякої релевантної інформації».

«Нам видається дуже підозрілим саме відсутність активності в цьому напрямку», – зазначив Кривонос.

Він додав, що очікує від служби співпраці під час розслідування руху коштів, пов’язаних із відмиванням грошей, зокрема у справі щодо «Енергоатому». Кривонос наголосив, що Фінмоніторинг мав би з перших днів «проявити лідерство» та самостійно запропонувати допомогу слідству.

Фінмоніторинг наразі не коментував цю заяві.





У вересні Пронін назвав недостовірними заяви про те, що будівництво фортифікацій, до якого він був причетний, відбувалося із завищенням цін. Всі ціни, за його словами, відповідали проєктно-кошторисній документації, яку схвалило держпіжприємство «Укрдержбудекспертиза».

У жовтні народний депутат Ярослав Железняк заявив про обшуки НАБУ через ймовірні зловживання на будівництві фортифікацій, які, за його словами, мали місце в Полтавській ОВА, коли її очолював Пронін.







