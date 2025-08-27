У Києві без вибуху у двір багатоповерхівки упав дрон. Повітряна тривога триває на більшій частині території України

У Святошинському районі Києва в двір дев’ятиповерхового житлового будинку впав, за попередньою інформацією, російський БпЛА, повідомив увечері 27 серпня міський голова столиці Віталій Кличко.

«Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби прямують на місце», – написав він у телеграмі.

Повітряна тривога станом на 23:00 триває на більшій частині території України – за винятком західних регіонів, а також Вінницької області.

Моніторингові канали повідомляють, що в українському небі вже перебувають понад 100 російських безпілотників, також високою є ймовірність ракетних ударів упродовж ночі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Читайте також: Голова Запорізької області повідомив про третього пораненого через атаку РФ на Успенівку

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.