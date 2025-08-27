Лисак: двоє людей постраждали через російські атаки на Нікопольщину 27 серпня

Російські війська обстрілювали Нікопольський район протягом дня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 27 серпня.

За його даними, армія РФ застосовувала FPV-дрони й важку артилерію. Під вогонь потрапили Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

«Постраждали двоє людей. 65-річний чоловік госпіталізований з мінно-вибуховою травмою й осколковими пораненнями. Його стан середньої тяжкості. Ще один місцевий мешканець 38 років самостійно звернувся до медзакладу. Потерпілий отримав необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно», – заявив він.

Голова області додав, що обстріли пошкодили два приватних будинки, господарську споруду, гараж, АЗС і будівлю, що не експлуатувалася. Постраждали кілька автомобілів і газогін, горіла суха трава.

У Синельниківському районі російські КАБи пошкодили майже 30 приватних осель. У Межівській громаді російські дрони атакували приватні будинки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



