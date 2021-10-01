Лукашенко погрожує помстою за вбитого співробітника КДБ

У Мінську 1 жовтня ховають співробітника КДБ Білорусі, убитого в перестрілці при спробі арешту співробітника IT-компанії Андрія Зельцера. Влада Білорусі через кілька днів після перестрілки, в якій був убитий і Зельцер, назвала прізвище загиблого співробітника спецслужби – Федосюк. Раніше було відоме лише його ім’я, Дмитро, і псевдо «Нірвана».

Олександр Лукашенко 1 жовтня вперше прокоментував події, які, ймовірно, відбулися у вівторок, 28 вересня. За його словами, Зельцер першим вистрілив по співробітнику КДБ, але той, «умираючи, з двох пострілів розстріляв убивцю». На поширеному в соцмережах відео перестрілки не видно, як саме було вбито офіцера і хто саме застрелив Андрія Зельцера.

Лукашенко також погрожує тим, хто, за його словами, намагається очорнити пам’ять співробітника КДБ в соцмережах. «Окрестіна вільне», – сказав авторитарний правитель, маючи на увазі ізолятор у Мінську на вулиці Окрестіна, через пройшли тисячі заарештованих прихильників опозиції. Колишнього кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала, який раніше заявив, що Зельцер показав приклад того, як треба чинити опір, Лукашенко назвав «мерзотником» і пообіцяв «дістати» його самого і його однодумців: «Ми не пробачимо загибель цього хлопця».

У Білорусі впродовж останніх днів затримані близько 50 людей за кримінальними звинуваченнями в образі держслужбовця і розпалюванні ненависті – в зв’язку з коментарями в соцмережах. Про це повідомляє білоруська правозахисна група «Весна».

Про перестрілку в мінській квартирі Зельцера стало відомо 28 вересня. Тоді ж влада Білорусі оприлюднила свою версію подій, згідно з якою Зельцер відкрив вогонь по співробітниках правоохоронних органів, які зламали двері в його квартиру в Мінську за підозрою в тому, що в ній перебувають люди, пов’язані з тероризмом. Деякі коментатори вважають опубліковане відео перестрілки постановочним. Про місце похорону 31-річного Андрія Зельцера не повідомляється. Його дружина, яка в момент перестрілки імовірно знаходилася в квартирі, арештована.

Напередодні вийшло в ефір інтерв’ю Лукашенко американському телеканалу CNN. Авторитарний правитель Білорусі знову відкинув звинувачення в тому, що він цілеспрямовано роздмухує міграційну кризу на кордонах із країнами ЄС. Лукашенко також заявив, що розмови про плани приєднання Білорусі до Росії є вигадкою Заходу. За його словами, Мінськ і Москва можуть створити такий союз, який буде міцнішим, ніж унітарна держава, а в разі необхідності армія Білорусі та сили Західного військового округу Росії діятимуть разом. У соцмережах CNN піддали критиці за те, що вона використовувала термін «президент» для позначення посади Лукашенка. США і країни Заходу не визнали легітимність підсумків президентських виборів у Білорусі, які відбулися в 2020 році.