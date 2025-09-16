Лисак: троє жінок постраждали через російські атаки на Нікопольський район

Російські війська атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області протягом дня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері 16 вересня.

Зокрема, районний центр і кілька громад Нікопольщини зазнали атак FPV-дронами та артилерією.

«Постраждали три жінки. Одна з поранених, 68 років, у важкому стані», – заявив Лисак.

За даними ОВА, в районі пошкоджені шість приватних будинків, гараж, господарські споруди та інфраструктура.

«Синельниківщина була під ударами безпілотників. Ними ворог поцілив по Межівській і Покровській громадах. Загорілися приватна оселя, авто та ліс. Вогонь загасили», – додав Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



