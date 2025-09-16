Зеленський про останні атаки: РФ уникатиме закінчення війни, поки не зазнає «дійсно сильних втрат»

Президент Володимир Зеленський 16 вересня прокоментував останні російські удари по регіонах України, назвавши їх «типовою добою для Росії» і вказавши на брак сильного тиску міжнародної спільноти.

Зокрема, зазначив президент, армія Росії вночі атакувала будинки та міську інфраструктуру в Запоріжжі, а ранці завдала повторного удару дронами по цивільному логістичному центру на Київщині.

«День – удар по центру Харкова, по будівлях університету. Національний фармацевтичний університет для Росії – просто мішень», – прокоментував голова держави.





Він також згадав про постійні російські авіаудари по громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини, атаки FPV-дронами в Запорізькій області та артилерійські обстріли Херсона.

«Єдина причина, чому Росія може собі все це дозволяти, – їй не боляче. Поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни «сімки» та «двадцятки» не дарували Росії час – час на війну. Сильні санкції потрібні. Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні. Сильний захист життя потрібен», – закликав він.

За даними Повітряних сил, російські війська в ніч проти 16 вересня атакували Україну 113 ударними БпЛА, близько 70 із них – «Шахеди». У Запоріжжі внаслідок обстрілу, попередньо, з РСЗВ постраждали 20 людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



